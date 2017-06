Warner Bros. ​auf der E3 2017: Live-Stream zu den Spiele-Highlights

Publisher Warner Bros. kündigt Live-Streams zur E3 2017 an. "In diesem Jahr sind die Fans auf der ganzen Welt eingeladen, das WB Games Live! Streaming-Event direkt aus den Messehallen der Electronic Entertainment Expo (E3) mitzuerleben", teilt der Publisher mit. Dabei sollen die aus dem Convention Center in Los Angeles übertragenen Events während sämtlicher Messetage, also vom 13. bis 15. Juni, auf der Webseite von Warner Bros. gestreamt werden.

"WB Games Live! gibt Spielern und Fans eine Chance, die Spannung der Messe mitzuerleben, auch wenn sie keine Möglichkeit haben, selbst die E3 zu besuchen. Die Zuschauer erleben Gameplay-Demos, Gespräche und Diskussionen mit weltbekannten Entwicklern und Überraschungsgästen sowie Cosplay-Wettbewerbe - alles live! Sie können zudem an Online-Verlosungen teilnehmen und tolle Preise gewinnen", kommentiert der Publisher.

Die Uhrzeiten zu den für die E3 2017 geplanten Events findet ihr nachfolgend. Die vollständige Übersicht erhaltet ihr auf der oben verlinkten Webseite von Warner Bros. Zu den im Rahmen der Live-Streams gezeigten Spielen zählen Mittelerde: Schatten des Krieges (mit Troy Baker), Injustice 2, LEGO Marvel Super Heroes 2, LEGO Worlds. und LEGO Dimensions

Warner Bros.: Live-Streams von der E3 2017 - Zeitplan

Dienstag, 13. Juni: 22:00 Uhr - 02:40 Uhr

Mittwoch, 14. Juni: 20:30 Uhr - 01:40 Uhr

Donnerstag, 15. Juni: 20:30 Uhr - 01:40 Uhr

Einen Zeitplan zu den E3-Konferenzen der Publisher findet ihr auf unserer Themenseite zur Spielemesse. Die E3 2017 findet vom 13. bis 15. Juni statt.