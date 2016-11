Fatshark hat die nächste Erweiterung für Warhammer: The End Times - Vermintide angekündigt. Schauplatz von Karak Azgaraz, so der Titel des DLCs, ist die gleichnamige Zwergen-Festung in den Grauen Bergen. Auch dort sind nun die Skaven eingefallen. Karak Azgaraz bietet drei neue Levels. Unter anderem müssen die Rattenmenschen aus den uralten Hallen der Kazid Kro vertrieben werden. Außerdem harrt die verfluchte Rune ihrer Entdeckung und das erste Leuchtfeuer der Flammenden Kette seiner Entzündung.

Bei Steam ist die Produktseite zu Warhammer: The End Times - Vermintide - Karak Azgaraz bereits geschaltet. Bislang werden dort aber weder Release-Termin noch Preis genannt. Nicht auszuschließen ist, dass die Erweiterung zunächst für den PC und erst später für PS4 und Xbox One erscheint. Schließlich ist das Hauptspiel gerade erst vor wenigen Wochen für die beiden Konsolen erschienen. Erstes Bildmaterial gibt's unterhalb. Weitere News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auch der Themenseite zu Warhammer: The End Times - Vermintide.

Quelle: Steam