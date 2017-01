Warhammer: PETA verurteilt Pelzkleidung an Charakteren 

Die Tierrechtschutzorganisation PETA findet Anstoß an der häufig mit Pelz verzierten Kleidung, die die Charaktere in den Tabletop-Spielen im Warhammer-Universum tragen. In einem Brief fordert PETA den Geschäftsführer von Games Workshop, Kevin Rountree, auf dieses Praxis in der Zukunft zu unterlassen. "Vom mächtigen Leman Russ und Horus Lupercal bis hin zu den Chaos-Kriegern und den Schwestern der Stille - Warhammer bietet eine Vielzahl von Charakteren, die offenkundig Kleidung aus Tierfellen tragen", heißt es im offiziellen Statement der Tierrechtschutzorganisation. "Diese kampfgestählten Krieger sind bekannt für ihr kriegerisches Geschick - aber die Felle verstorbener Tiere zu tragen, raubt ihnen ihre Fähigkeiten nicht."

PETA verweist auf die erbärmliche Haltung entsprechender Tiere, die in winzigen Drahtkäfigen hausen würden, ehe sie danach mit Elektroschockern malträtiert, durch Ertränken oder sogar Häuten bei lebendigem Leibe umgebracht würden. Andere Tiere würden in schrecklichen Fallen qualvoll an Durst, Hunger oder Blutverlust verenden, rechtfertigt PETA ihre Forderung an Games Workshop. Der Tierrechtschutzorganisation sei bewusst, dass alle Charaktere im Warhammer-Universum rein fiktionaler Natur seien. Die Zurschaustellung von aus Tierfellen hergestellter Kleidung sei dennoch unangebracht, weil dies laut PETA die Botschaft senden würde, dass das Tragen von Pelz akzeptiert sei. Den Brief von PETA könnt ihr in voller Länge mit einem Klick auf die Quelle unten nachlesen.

Eine Antwort von Games Workshop steht aus. In der Vergangenheit sorgte PETA immer wieder medienwirksam für Schlagzeilen im Zusammenhang mit Spielen. So kritisierte die Tierrechtschutzorganisation etwa das Angeln in Final Fantasy 15 als "Armutszeugnis". Publisher Square Enix forderte PETA auf, "künftig keine Videospiele in Deutschland mehr zu vermarkten, die das Jagen und Töten von Tieren banalisieren." Auch der Landwirtschafts-Simulator 2017 und Assassin's Creed 4: Black Flag hat PETA verurteilt. Ubisoft reagierte seinerzeit auf die Vorwürfe und begründete die Jagd auf Wale im Spiel mit dem historischen Setting. Ubisoft würde keinen illegalen Walfang dulden, ebenso wenig würde der Publisher jedoch auch das Leben als Pirat mit mangelnder Körperhygiene, Plünderungen, Schiffsüberfällen und Trunkenheit" glorifizieren.

Quelle: PETA