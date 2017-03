Warhammer 40.000: Dawn of War 3: Releasetermin steht fest - Neuer Trailer veröffentlicht

Alle, die schon lange auf eine Fortsetzung der Strategiereihe Warhammer 40.000: Dawn of War warten müssen, sich nur noch eine kleine Weile gedulden. Denn wie Relic Entertainment und Sega bekannt gegeben haben, wird Dawn of War 3 am 27. April erscheinen.

Bereits jetzt könnt ihr euch eine der drei unterschiedlichen Fassungen vorbestellen, darunter die Collector's Edition, die Limited Edition und die Standard Edition. In der Collector's Edition findet ihr neben dem Hauptspiel ein Premium Diskheft, eine Lenticular Art-Card, den offiziellen Soundtrack, eine Replik der Faust Gottes, den Dämonenhammer des Gabriel Angelos, sowie drei montierte Fraktionsbanner aus Stoff und das "Meister des Krieges" Skin-Paket. Die Limited Edition dagegen enthält das Premium Diskheft, eine Lenticular Art-Card und den offiziellen Soundtrack.

Wer eine der drei Versionen vorbestellt, bekommt das "Meister des Krieges" Skin-Paket. Dieses enthält drei kosmetische Skins für die Dawn of War Superläufer-Einheiten der Fraktionen: Dazu gehören der Dunkle Königin-Skin für Lady Solaria (Imperium), der Geisterseher-Skin für die Runenprophetin Taldeer und der Schpezial Groß-Skin für den Morkanaut. Die Läufer werden aber auch allen zur Verfügung stehen, die das Spiel nicht vorbestellen, nur dann eben ohne die speziellen Skins. Ein neuer Trailer stellt diese Skins vor.

"Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir Fans nun mitteilnen können, dass nicht mehr lange warten müssen, um endlich wieder auf die Schlachtfelder zurückzukehrten", sagt Philippe Boulle, Game Director für Dawn of War 3 bei Relic Entertainment. "Das ganze Team kann es kaum noch erwarten, um mit Dawn of War zurückzukehren - noch größer und besser als je zuvor!"

