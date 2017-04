Mass Effect: Andromeda - "Behind the Scenes"-Video zu Animationen & Sexszene

Dawn of War 3: Stars aus Game of Thrones und Guardians of the Galaxy leihen den Helden ihre Stimmen

Ashes of the Singularity:

Ashes of the Singularity: DLC Inception mit vier neuen Maps veröffentlicht

Warhammer 40.000: Dawn of War 3 erscheint am 27. April für PC.

Zu den Sprecher gehören unter anderem Gemma Whelan (Game of Thrones), Christopher Fairbank (Guardians of the Galaxy), Alec Newman (Dune, Children of Dune) und Babou Ceesay (Rogue One: A Star Wars Story). Wie sich die englischen Stimmen anhören und wie die Aufnahmen im Studio abgelaufen sind, das könnt ihr euch anhand des neuen Videos anschauen.

In der neuesten Folge der Video-Reihe Fog of War zum kommenden Strategie-Epos Warhammer 40.000: Dawn of War 3 erfahrt ihr mehr zu den Personen, die hinter den Stimmen der Helden stecken.

14.04.2017 um 15:14 Uhr Die passenden Stimmen für Einheiten und Helden zu finden ist für jedes Spiel sehr wichtig, da dies einen Großteil der Atmosphäre ausmacht. In einem neuen Video stellen euch die Entwickler von Warhammer 40.000: Dawn of War 3 einige der Sprecher vor, welche unter anderem aus Game of Thrones und Guardians of the Galaxy bekannt sind.

article

1225752

Warhammer 40.000: Dawn of War 3

Warhammer 40.000: Dawn of War 3: Stars aus Game of Thrones und Guardians of the Galaxy leihen den Helden ihre Stimmen

Die passenden Stimmen für Einheiten und Helden zu finden ist für jedes Spiel sehr wichtig, da dies einen Großteil der Atmosphäre ausmacht. In einem neuen Video stellen euch die Entwickler von Warhammer 40.000: Dawn of War 3 einige der Sprecher vor, welche unter anderem aus Game of Thrones und Guardians of the Galaxy bekannt sind.

http://www.videogameszone.de/Warhammer-40000-Dawn-of-War-3-Spiel-41766/News/relic-strategie-video-sychronsprecher-1225752/

http://www.videogameszone.de/screenshots/medium/2013/04/dawnofwar_b2teaser_169.jpg

dawn of war 3,strategie,relic

news