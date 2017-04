Die Story des Strategiespiels Warhammer 40.000: Dawn of War 3 dreht sich um die Jagd nach dem mächtigen Speer von Khaine, um welchen die drei Fraktionen im Spiel kämpfen.

Als der Planet Acheron aus dem Warp auftaucht, ist auf diesem der legendäre Speer Khaines zu finden. Gabriel Angelos von den Space Marines, Farseer Macha von den Eldar und Gorgutz 'Ead'unter der Orks machen sich auf, dieses Artefakt zu bergen. Ab dem 27. April dürft ihr selbst in diesen Konflikt eingreifen, denn an diesem Tag erscheint das Strategiespiel. Zuvor jedoch stimmen euch Relic Entertainment und Sega mit einem neuen Trailer auf die Ereignisse ein und bringen euch die Vorgeschichte etwas näher. Damit solltet ihr in die richtige Stimmung versetzt werden, um für die Schlachten gewappnet zu sein.

Interessiert ihr euch für Warhammer 40.000: Dawn of War 3 und überlegt euch, das Spiel zu kaufen, dann lest euch unseren Test durch. Dieser sollte euch bei der Kaufentscheidung helfen.

Quelle: Pressemeldung