Noch in diesem Jahr dürft ihr den Krieg der Space Marines, Eldar und Orks im Echtzeit-Strategiespiel Warhammer 40.000: Dawn of War 3 selbst miterleben und eine der drei Parteien in die epischen Schlachten führen.

Wie diese aussehen, das zeigt nun ein neuer Trailer. In diesem spricht Farseer Taldeer die verhängnisvollen Worte, welche den Konflikt ausbrechen lassen:

Fiery skies shall light the way

Blood shall spill over the wandering world

The spear of Khaine shall call the wayfarers

And the storm prince shall unite them.

Übersetzt bedeutet dies so viel wie, "Flammende Himmel weisen den Weg, Blut ergießt sich über die Wandernde Welt. Der Speer des Khaine wird die Reisenden rufen und der Stirmprinz wird sie vereinen." Ork-Anführer Gorgutz 'Ead'unter jedoch ist der Meinung, dies bedeute: "Es ist ein Wettrennen zum spitzen Stock und ihr wisst, was das heißt, oder? Es ist WAAAAGH!"

Im Trailer seht ihr die drei Anführer der Parteien, Gabriel Angelos, Farseer Macha und Gorgutz, welche in epischen Schlachten aneinander geraten, während sie versuchen, das Geheimnis hinter dem Speer von Khaine zu lüften. Währenddessen gelangt Lord Kyre der Eldar an die Macht und will die Herrschaft über die Galaxis übernehmen.

Dawn of War 3 erscheint für PC im Laufe dieses Jahres. Ein genaues Datum gibt es noch nicht.