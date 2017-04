Warhammer 40.000: Dawn of War 3: Termin der Multiplayer-Open-Beta bekannt - Video zeigt Gefecht

In wenigen Tagen beginnt der Krieg der Orks, Eldar und des Imperiums im Strategiespiel Warhammer 40.000: Dawn of War 3.

Kurz vor Release findet noch eine Multiplayer-Open-Beta statt, bei der jeder die Mehrspieler-Gefechte ausprobieren kann. Nun steht auch fest, wann es soweit ist. Wie Relic Entertainment und Sega in einer Pressemeldung bekannt gegeben haben, startet die Multiplayer-Beta am 21. April und dauert bis zum 24. April an. Dann könnt ihr die Schlachten der Armeen aus Space Marines, Eldar oder Orks selbst erleben und dann entscheiden, ob euch dieser Teil des Strategiespiels gefällt.

Zur Einstimmung veröffentlichten die Entwickler jetzt ein mehr als 30-minütiges Video, das ein Multiplayer-Gefecht zeigt. Im Video geben die Entwickler immer wieder Kommentare und Erklärungen ab und analysieren die Vorgehensweise. Vielleicht könnt ihr daraus noch etwas lernen und eigene, effektive Strategien entwickeln, bevor Warhammer 40.000: Dawn of War 3 am 27. April erscheint.

Quelle: Pressemeldung