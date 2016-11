Wargaming.net: Chris Taylor hat das Unternehmen verlassen

Chris Taylor, der die Computerspiele Dungeon Siege und Total Annihiliation aber auch Age of Empires Online, gemeinsam mit seinem Entwicklerstudio Gas Powered Games entwickelte, wurde nach dem Aus seines Unternehmens im Jahr 2013 von Wargaming.net angeheuert.

Woran Chris Taylor beim Entwickler von World of Tanks arbeitete, ist bis jetzt noch nicht bekannt geworden. Doch was immer es für ein Spiel war, es muss nun ohne die Leitung von Taylor fertiggestellt werden. Denn er hat Wargaming.net verlassen. Er erklärt, dass er 18 Jahre am Stück in der Branche gearbeitet und sich dabei völlig verausgabt habe. Dies hätte er erst jetzt bemerkt. Nach seiner Kündigung bei Wargaming.net will er sich nun erst einmal einige Monate frei nehmen und diese Zeit gemeinsam mit seiner Familie genießen.

Allerdings scheint er schon neue Pläne zu haben, denn er gibt an, dass er sich nach dieser Auszeit in sein nächstes Projekt stürzen werde. Das soll ein neues, kleines Indiestudio werden. Warum er Wargaming.net verlassen hat und an welchem Spiel er dort arbeitete, dazu wollte er keine Angaben machen.

Wargaming.net hat seinen Weggang inzwischen bestätigt. Das Unternehmen dankt Taylor dafür, dass er den Ausbau der Zweigstelle in Seattle geleitet hat, um das Team dort zu einem Weltklasse-Entwicklerstudio zu machen. Er hätte nicht nur das Fundament für Wargaming Seattle gelegt, sondern sei überdies ein Visionär. Das Unternehmen wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Man darf gespannt darauf sein, nach seiner Auszeit wieder von Chris Taylor zu hören.

Quelle: VentureBeat