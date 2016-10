Wargaming.net hat spezielle Halloween-Events für seine erfolgreichen Free2Play-Spiele angekündigt. In World of Warships (nur PC) geht's bereits heute los. Im speziellen PvE-Modus "Rettet Transsilvanien" schließen sich die Spieler in einer Division zusammen, um das namensgebende Dampfschiff vor Zombie-Schlachtkreuzern zu beschützen. Die Untoten werden vom teuflischen Rasputin angeführt. Als Schiffe stehen Blade (Zerstörer mit Torpedos), Jackal (Fäuste am Bug) und Igor (Tesla-Kanone) zur Wahl.

Erst am 28. Oktober beginnen die Halloween-Feierlichkeiten in World of Tanks - und zwar ausschließlich auf Konsolen (PS4, Xbox 360, Xbox One). Auf den Maps Dead City (Grusel-Variante von Himmelsdorf), Himmelsdorf Nacht und Thiepval Ridge treten Spieler in den Modi "Monster Mash", "Beware the Full Moon" und "Hunt the Revenants" mit Spectre-Panzern gegen auferstandene Monster-Panzer an und versuchen, diese zurück in die Gruft zu schicken. Beide Halloween-Events enden gleichzeitig am 10. November. Bildmaterial findet ihr direkt unterhalb.

Quelle: Wargaming