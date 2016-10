Warframe: ​Video zum Update The War Within

30.10.2016 um 18:15 Uhr Digital Extremes wird im November mit "The War Within" ein neues Update für den Multiplayer-Shooter Warframe veröffentlichen. Damit wird die Quest The Second Dream fortgesetzt und die Story im Spiel weiter vorangetrieben. Ihr wagt euch in die Festung derGrineer Königin, wo euch zahlreiche Herausforderungen erwarten. Ein Trailer stellt dieses Abenteuer vor.

