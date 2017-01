Jetzt dürfen sich auch Besitzer einer Playstation 4 und Xbox One in die Abenteuer des Updates "The Glast Gambit" stürzen, wie das Entwicklerstudio Digital Extremes in einer Pressemeldung bekannt gibt. Das Update setzt die Geschichte des Actionspiels Warframe fort.

Nachdem ihr das Abenteuer aus der großen Erweiterung "The War Within" beendet habt, eröffnet sich euch der Inhalt des neuen Updates. Nachdem euch Ergo Glast aus der Perrin Sequenz gerufen hat, brecht ihr zur Myconia Kolonie auf. Dort kommt ihr fragwürdigen Praktiken auf die Spur, hinter der eine mysteriösen Gestalt steckt. Corpus Aristokrat Nef Anyo wird von seiner Gier nach Profit getrieben und hat die Kinder der Myconier entführt. Ihr müsst sie finden und zurückbringen. Dabei trefft ihr im Index auf Nef, den ihr mit seinem eigenen Spiel schlagen müsst. Doch irgendwie ist nicht alles ist so, wie es scheint.

Das Update führt zudem einige Neuerungen ein:

Neuer Warframe Nidus: Indem ihr zielsuchende Maden in der Nähe der Feinde spawnt, verbreiten ihr den Befall. Nidus ist zudem in der Lage, infizierte Ranken zu manifestieren, um die Feinde bewegungsunfähig zu machen.

Neue Individualisierungen

Neue Quest: Nef Anyo hat die Kinder der Myconischen Kolonie entführt. Ihr müsst sie retten.

Neue Waffen

Hema: Das Schnellschuss-Gewehr verbraucht mit jedem Schuss einen Teil eurer Gesundheit, stellt sie durch einen Kopfschusst aber wieder vollständig her.

Hirudo: Die rasiermesserscharfen Knorpel an den Fäusten machen viel Schaden, kritische Treffer kosten aber auch Gesundheit.

Riven Mods: Diese neuen Mods für die Sekundärwaffen erhöhen die Stärke der Spieler.

Thorac Syandana: Ein geschlängelter Rückgrat-Schmuck in typischem Befall-Stil.