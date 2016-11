Warframe: ​The War Within gehört zu den meistgespielten Spielen auf Steam

Das Entwicklerstudio Digital Extremes kann sehr stolz auf das neue Update The War Within des ultraschnellen Online-Actionspiels Warframe sein. Denn durch dieses Update wurde das Spiel am vergangenen Wochenende unter die Top Drei der meistgespielten Spiele auf Steam gehievt.

Insgesamt verbrachten 68.530 gleichzeitig im Spiel agierende Spielern zusammen 1,2 Millionen Stunden im Spiel. The War Within stellt dabei das bisher umfangreichte Update für Warframe dar und ist die Fortsetzung zu The Second Dream, einer cinematischen Quest, welche im Dezember 2015 veröffentlicht wurde. In dieser Quest machten sich die Spieler auf, neue Missionen zu absolvieren und neue Planeten zu erkunden und erlebten dabei eine Geschichte, welche durch Zwischensequenzen erzählt wurde.

Warframe ist ein Free2Play-Actionspiel, welches im März 2013 startete und über 26 Millionen registrierte Spieler verfügt. Diesen Monat konnte bereits ein eigener Rekord mit über einer Millionen gleichzeitiger Spieler über alle Plattformen (PC, Xbox One und PS4) hinweg geknackt werden. Wie sich The War Within spielt, könnt ihr in unserem Bericht zum Update nachlesen.