Warframe: "The War Within"-Update setzt die Story des Shooters fort

Mitte November wird mit "The War Within" ein neues, großes Update für den Online-Shooter Warframe erscheinen. Dieses führt die Quest fort, welche im vergangenen Dezember ihren Anfang nahm.

Ihr dringt dieses Mal in die Festung der bösartigen Grineer-Königin ein. Dort werdet ihr mehr über das Schicksal der Tenno erfahren und eure wahren Fähigkeiten zum Vorschein bringen. Doch das Update wird neben dieser Fortsetzung der Story noch weitere Features mit sich bringen. Darunter neue Waffen, Feinde und einige Überraschungen, wie beispielsweise den mysteriösen "Operator".

Möchtet ihr euch im November in die "The War Within"-Quest stürzen, dann solltet ihr zuvor aber unbedingt die "The Second Dream"-Quest komplett abschließen. Denn nur so schaltet ihr den Planeten Sedna frei, zu dem es euch mit dem November-Update verschlägt. Außerem ist es wichtig, vor dem Update eure Loadouts vorzubereiten und euren besten Warframe und Operator zu aktivieren. Denn beide sind Teil der Filmesequenzen, was zu einem personalisiertes Erlebnis führen soll.

Ein neu veröffentlichter Trailer stimmt euch auf das kommende Abenteuer im Online-Shooter Warframe ein. Zur Vorbereitung sind mehrere Bonus-Wochenenden geplant, bei denen ihr doppelte Ressourcen, Credits und Affinity erhaltet. Das Update "The War Within" wird zuerst für die PC-Version von Warframe erscheinen, die Fassung für Playstation 4 und Xbox One folgt einige Wochen später.