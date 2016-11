Warframe: So rasend schnell spielt sich das Update "The War Within"

Während eines Live-Streams vor einigen Tagen zeigte uns Digital Extremes das kommende Update The War Within des sehr schnellen Online-Actionspiels Warframe.

The War Within setzt die Geschichte fort, welche mit dem Update Second Dream ihren Anfang nahm. Dieses Mal führt euch das Geschehen in die Festung der Grineer-Königin, wo ihr mehr über die Hintergrundgeschichte des Spiels und die Herkunft der Grineer erfahren werdet.

Gezeigt wurde der Assault Modus und eine der längsten Missionen, die es im Spiel bisher gibt. Die Infiltration der Grineer-Basis beginnt damit, die Tore zu durchbrechen, um in das Innere der Festung eindringen zu können. Als eine Art Space-Ninja wechseln sich dabei Schleicheinlagen mit heftigen Schusswechseln ab. In der Grineer-Festung erwarten euch neue Gegner, welche hier eingeführt werden, die ihr aber später auch in anderen Teilen des Spiels wieder treffen werdet. Diese Gegner müsst ihr erst kennenlernen, um ihre Schwächen herauszufinden. Trotz der vielen ultraschnellen Kämpfe, sollte man dabei immer die Umgebung im Auge behalten, denn überall könnten sich Fallen befinden, die euren Angriff jäh enden lassen.

Während der Präsentation bekamen wir eines der bisher größten Levels des Spiels zu Gesicht. Etwa eine halbe Stunde dauerte die Mission, wobei die Präsentatorin sich sogar noch beeilte und das Level wie ihre Westentasche kannte. Das Level zeigt überdies hervorragend die neuen Grafikeffekte, darunter eine neue Beleuchtung, welche gleich für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgte. Ebenfalls direkt zu bemerken war die verbesserte Performance. Warframe spielt sich mit The War Within extrem flüssig. Generell ist das Spiel rasant, weswegen eine gute Performance umso wichtiger ist. Von Lag oder Ruckeln war nichts zu sehen.

Gezeigt wurde auch das Operator Focus System, welche bereits mit dem vorherigen Update Second Dream in das Spiel eingefügt wurde. Dabei handelt es sich um eine Art Spezialangriff, deren Art von der gewählten Schule des Spielers, nicht aber vom verwendeten Warframe-Exoskelett abhängt.

Mit The War Within wollen Digital Extremes aber nicht nur die Hintergrundgeschichte und die Story von Warframe erweitern, sondern dafür sorgen, dass alle Spieler ein verbessertes und erweitertes Spiel genießen können. Das Onlinespiel besitzt eine sehr große Spielebasis, von denen einige aber immer nur die Story-Inhalte spielen und erst dann wieder zurückkehren, wenn es hierzu etwas neues gibt. Diesen Spielern will man zeigen, dass sich Warframe mit The War Within verändert hat und dass man die Ziele, ein langfristig interessantes Online-Actionspiel zu erschaffen, durchaus erreichen kann.

The War Within wird im November starten. Alle, die auf extrem schnelle Online-Actionspiele mit kooperativem Multiplayer-Modus und einer tiefgründigen Geschichte stehen, können Warframe eine Chance geben. Die Präsentation des Updates hat jedenfalls Lust auf mehr gemacht!