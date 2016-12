Warframe: "The War Within"-Erweiterung jetzt auch auf Konsolen verfügbar

Digital Extremes hat die nächste Warframe-Erweiterung The War Within jetzt auch auf PS4 und Xbox One verfügbar gemacht - sie steht dort ab sofort zum Download bereit. Bislang hatten nur PC-Spieler kostenlosen Zugriff auf die neuen Inhalte. Die Veröffentlichung sorgte dafür, dass Warframe kurzzeitig in der Top 3 der meistgespielten Steam-Titel schoss. Fast 70.000 Spieler bevölkerten die Server in der Spitze. Der Trailer unterhalb zeigt, worauf sich Konsoleros nun freuen können.

In Warframe: The War Within geht es unter anderem weiter mit The Second Dream. Es gilt, die Königsfestung der Grineer einzunehmen, um die Tenno vor dem Untergang zu bewahren. Dabei ist taktisches Vorgehen gefragt, da ein gefährlicher Gegner wartet. Dafür gibt euch Digital Extremes die folgenden neuen Waffen an die Hand: Twin Rogga, Zarr und Kesheg. Zusätzlich gibt es auch wieder zahlreiche neue Items zur Charakterindividualisierung. Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Warframe.