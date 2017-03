Warframe: Octavia's Anthem - Nächste Gratis-Erweiterung erschienen

Digital Extremes hat das nächste größere Update für Warframe veröffentlicht. Zugriff auf Octavia's Anthem, so der Titel der Erweiterung, haben zunächst aber nur PC-User. Konsoleros müssen wie gewohnt ein wenig länger warten. Einen Termin für PS4 und Xbox One gibt es noch nicht. Octavia's Anthem ergänzt den Free2Play-Shooter zunächst um den neuen titelgebenden Helden. Mit Octavia begibt ihr euch auf eine neue Quest, in der ihr das Schicksal von Cephalon Suda aufklären müsst. Ebenfalls an Bord ist ein neues Screenshot-Tool namens Captura.

Wie alle anderen Erweiterungen für Warframe steht natürlich auch Octavia's Anthem wieder kostenlos zum Download bei Steam bereit. Geld verdient Hersteller Digital Extremes ausschließlich mit den teilweise nicht ganz günstigen (bis 100 Euro) DLC-Packs, die in erster Linie Ingame-Credits und sogenannte Mod-Karten enthalten, am eigentlichen Gameplay aber nichts ändern. Dieses Konzept scheint bei den Spielern gut anzukommen. Warframe kommt auf über 90 Prozent positive Steam-Bewertungen. Alle weiteren News und Infos zum Multiplayer-Spektakel findet ihr auf unserer Themenseite zu Warframe.

Quelle: Steam