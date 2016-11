Digital Extremes veröffentlicht heute das nächste Update für sein erfolgreiches Multiplayer-Actionspiel Warframe, vorerst aber nur auf dem PC. Der Download auf Steam ist wie üblich kostenlos. In den nächsten Wochen erscheint The War Within, so der Untertitel der neuen Erweiterung, dann auch noch für PS4 und Xbox One. Als Highlight ist die Fortsetzung der Quest The Second Dream enthalten. Hier bekommen es die Spieler wieder mit dem geheimnisvollen und mächtigen Grineer-Imperium zu tun. Ohne Improvisation wird es unmöglich sein, die schwer bewachte Königsfestung zu knacken und so die Tenno zu retten. Deren Vernichtung ist nämlich das erklärte Ziel der Grineer.

Als neuer Gegnertyp sind in Warframe: The War Within die sogenannten Kuva-Wächter dabei, welche die Eliteeinheit der königlichen Grineer-Armee bilden. Unterstützt werden die gefährlichen Krieger von "flinken und schelmischen" Gegnern, die "blitzschnell angreifen können": Damit der Kampf nicht aussichtslos wird, gibt Digital Extremes den Warframe-Spielern auch drei neue Waffen an beziehungsweise in die Hand: Twin Rogga (Pistolen-Duo), Zarr (Sci-Fi-Muskete) und Kesheg (Nahkampfstab). Außerdem gibt es mit Assault einen neuen Art von Missionen und auch weitere Personalisierungsmöglichkeiten, also beispielsweise Skins. Das folgende Video stellt die wichtigsten Neuerungen von Warframe: The War Within in aller Kürze vor.