Warframe: Exklusives Starter-Pack mit Bonus-Boosts jetzt gratis sichern

Seit knapp drei Jahren ist Warframe auf PC und PlayStation 4 erhältlich, seit rund zwei Jahren auf Xbox One. Mit regelmäßig erscheinenden Erweiterungen halten die Entwickler die Langzeitmotivation des Free2Play-Shooters auf einem konstant hohen Level. Wer Warframe bisher noch nicht gespielt hat, aber mit dem Einstieg liebäugelt, sollte nicht mehr lange zögern - und sich das kostenlose Starter-Pack sichern! Das enthält zusätzliche Boni und schafft somit ideale Voraussetzungen für den perfekten Spielstart.

Was ist Warframe?

Warframe spielt in einer fernen Zukunft. Ihr steuert in Third-Person-Ansicht humanoide Roboter durch taktische Online-Kämpfe gegen fiese Bösewichte - die Aufmachung erinnert an Destiny, die Kämpfe an den kooperativen Mehrspieler-Modus von Mass Effect.

Diese Supersoldaten gehören der Rasse der Tenno an, die nach Jahrhunderten aus dem Kryo-Schlaf erwachen und feststellen müssen, dass sich ihr Volk mit den Grineer und den Corpus im Krieg befindet. Wie in einem typischen Rollenspiel verbessert ihr nach und nach eure Fähigkeiten, erhaltet Upgrades, bessere Ausrüstung und neue Waffen. In einem riesigen Sci-Fi-System erforscht ihr mysteriöse Planeten, liefert euch effektvolle Kämpfe und handelt mit anderen Spielern. Einen idealen Überblick zur Spielmechanik von Warframe liefert unser folgendes Let's Play.

Die Macher von Digital Extremes sind im Shooter-Bereich übrigens keine Unbekannten. Sie entwickelten unter anderem bereits Pariah, Dark Sector und The Darkness 2 und halfen bei Titeln wie Bioshock sowie der UT-Reihe mit.

Auf welchen Plattformen ist Warframe erhältlich?

Warframe lässt sich auf PC, PlayStation 4 und Xbox One spielen. Die Entwickler von Digital Extremes erweitern den Third-Person-Shooter regelmäßig um neue Inhalte. Seit dem Release vor drei Jahren versuchen sie, die Langzeitmotivation von Warframe auf einem konstant hohen Level zu halten. Das scheint ihnen zu gelingen: Allein auf den Steam-Servern tummeln sich regelmäßig mehrere Zehntausend Spieler.

Welche Systemanforderungen stellt Warframe?

Die System-Specs fallen vergleichsweise gering aus. Warframe lässt sich selbst auf Laptops bequem spielen. Um die minimalen Systemanforderungen zu erfüllen, benötigt euer PC mindestens einen Intel Core 2 Duo e6400 oder AMD Athlon x64 4000+, 2 Gigabyte Arbeitsspeicher und eine Nvidia GeForce 8600 GT oder ATI Radeon HD 3600. Um DirectX-11-Features nutzen zu können, sind neben Windows Vista SP2 auch eine Grafikkarte aus der AMD 5000- oder Nvidia 400-Serie notwendig.



Was kostet Warframe?

Warframe setzt auf das Free2Play-Konzept, lässt sich daher komplett kostenlos spielen. Aufgrund von Altersbestimmungen im PlayStation Store kostet die PS4-Version von Warframe einmalig 0,49 Euro. Als kleine Entschädigung erhalten PS4-Spieler einen dreitägigen Erfahrungsbooster, der die gesammelte Erfahrung verdoppelt - Waffen und Warframes lassen sich schneller verbessern.

Was hat es mit der Platinum-Währung auf sich?

Der Third-Person-Shooter setzt auf eines der fairsten Modelle im Free2Play-Bereich. Auch wenn die Spielwährung schnelleren Zugang zu Waffen und Warframes verschafft: Alle Inhalte lassen sich mit der Zeit auch erspielen. Mit der Platinum-Währung - kann ab 4,49 Euro erworben werden - erhaltet ihr schnelleren Zugriff auf Mods, Boosts, Waffen und Warframes.

Kann Platinum gehandelt werden?

Ja. Der Handel lässt sich in Warframe auch mit Platinum bestreiten. Solltet ihr etwa einen seltenen Gegenstand gefunden haben, könnt ihr diesen für Platinum handeln.

Gibt es einen Bonus für Starter?

Ja! Wer in die riesige Sci-Fi-Welt von Warframe einsteigen will, dem sei ein exklusives Starter-Pack empfohlen. Enthalten sind das Braton Rifle-Gewehr, ein dreitägiger Affinity-Booster und ein dreitägiger Credit-Booster. Um das kostenlose Starter-Pack zu erhalten, klickt einfach auf diesen Link und folgt den Bildschirmanweisungen. Der Promocode wird anschließend an die hinterlegte E-Mail-Adresse gesandt. Das Starter-Pack schafft ideale Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start in den F2P-Shooter.

