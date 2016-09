Warcraft: The Beginning - DVD und Blu-ray ab dem 29.09. - gewinnt Fanpakete und ein Heimkino-Set

Legendary Pictures und Universal Pictures präsentieren das epische Fantasy-Abenteuer WARCRAFT: THE BEGINNING ab dem 29. September auf Blu-ray und DVD! Basierend auf dem weltweiten Games-Erfolg entführt der Film, von Regisseur Duncan Jones, die Zuschauer in eine Welt voller fantastischer Kreaturen, unglaublicher Geschehnisse und weltenübergreifender Konflikte.

Zum WARCRAFT:THE BEGINNING Heimkinostart verlosen wir drei epischen Fansets!

Inhalt Fanset:

Das klangstarke Auna Linie-501-BK 5.1 Heimkino Soundsystem schwarz (www.auna.de)! Mit zwei Front- und Rear-Lautsprechern, einer Centerbox und einem aktiven Subwoofer seid ihr mit dem 5.1-Set ideal ausgerüstet um das gewaltige Schlachtgebrüll der Ork-Krieger live mitzuerleben! Zu jedem Soundsystem gibt es die WARCRAFT Blu-ray und einen Horde Kapuzenpulli von EMP dem Heavy Metal Online Shop (www.emp.de) dazu!

Wie könnt ihr mitmachen? Ganz einfach. Beantwortet einfach folgende Gewinnspielfrage: Welche Stadt spielt in Warcraft: The Beginning und World of Warcraft eine wichtige Rolle?

A) Sturmwind

B) Windsturm

C) Wurmschwind

Schickt die richtige Antwort mit eurem vollständigen Namen und eurer vollständigen Adresse an gewinnspiel@pcgames.de. Als Betreff wählt ihr "Warcraft: The Beginning". Das Gewinnspiel läuft vom 19.September 2016 bis zum 19. Oktober 2016 um 23:59 Uhr. Alle Mails, die danach eintreffen, werden in der Auswahl nicht mehr berücksichtigt. Hier geht's zu unseren Teilnahmebedingungen. Die gesamte Redaktion von PC Games wünscht euch viel Glück!

Warcraft: The Beginning

In Azeroth, dem Reich der Menschen, herrscht seit vielen Jahren Frieden. Doch urplötzlich sieht sich seine Zivilisation von einer furchteinflößenden Rasse bedroht: Ork-Krieger haben ihre, dem Untergang geweihte, Heimat Draenor verlassen, um sich andernorts eine neue aufzubauen. Als sich ein Portal öffnet, um die beiden Welten miteinander zu verbinden, bricht ein unbarmherziger und erbitterter Krieg um die Vorherrschaft in Azeroth los, der auf beiden Seiten große Opfer fordert. Die vermeintlichen Gegner ahnen jedoch nicht, dass bald schon eine weitere Bedrohung auftaucht, die beide Völker vernichten könnte. Statt sich zu bekämpfen, müssen sie nun zusammenhalten. Ein Bündnis wird geschlossen und zwei Helden, ein Mensch und ein Ork, machen sich gemeinsam auf den Weg, dem Bösen im Kampf entgegenzutreten - für ihre Familien, ihre Völker und ihre Heimat.