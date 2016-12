War Thunder: ​Live-Trailer kündigt etwas "Neues" an - Kommen Städtekämpfe?

Woran arbeitet Gaijin Entertainment derzeit? Die Entwickler von War Thunder haben bereits Luftkämpfe und Bodenschlachten mit Panzern im Spiel. An Seeschlachten mit Kriegsschiffen wird derzeit gearbeitet. Doch da scheint noch mehr zu kommen...

Das Spielestudio veröffentlichte nun einen sehr kurzen Live-Action-Trailer, der eine Neuheit für den 12. Dezember ankündigt. Zu sehen sind Soldaten, die sich mitten in einer Schlacht in einer Stadt befinden. Das ganze mutet wie eine Szene aus einem Kriegsfilm an. Dieser Teaser scheint auf etwas hinzudeuten, das Gaijin Entertainment am 12. Dezember ankündigt. Doch was könnte das sein?

Mit der Marine-Erweiterung scheint dies nichts zu tun zu haben. Werden etwa Bodenkämpfe mit Infanterie in das Spiel eingeführt? Das würde noch fehlen, um ein umfassendes Actionerlebenis zu schaffen. Am 12. Dezember werden wir wohl mehr erfahren.