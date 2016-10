WWE 2K17: Das Showsport-Spektakel im Test

Wie in jedem Herbst trotzt ein kleines nerdiges Showsport-Spiel den ganzen Triple-A-Produktionen und greift zuverlässig seine Fangruppe ab. Und das trotz teils über mehrere Teile verschleppte Bugs und einem Kader, der dem aktuellen Geschehen etwa ein halbes Jahr hinterherhinkt. Wir Wrestling-Fans sind eben treue Seelen. Aber was erwartet man auch anderes von Leuten, die sich liebend gerne anschauen, wie sich schwitzende Männer in bunten Badehosen ganz doll Aua machen.



Du fehlst mir!

Die neuen Minispiele bei Ladder-Matches sind gut gemacht und bremsen das rasante Geschehen nicht unnötig aus. Quelle: PC Games Auch in diesem Jahr ist das über 120 Superstars umfassende Roster nicht ganz aktuell. Der vor ein paar Monaten vorgenommene Brand-Split ist beispielsweise nur halbherzig umgesetzt. So sind die RAW- und Smackdown-Roster zwar getrennt, die neuen Champion-Gürtel jedoch noch nicht im Spiel. Dank der vielen Community-Inhalte darf man sie sich dann aber doch runterladen oder selbst erstellen. Auch die neuen Arena-Sets sind noch nicht im Spiel.

Bei fehlenden Neulingen wie NXTs Bobby Roode kann man ja ein Auge zudrücken, aber das Fehlen der Arenen und Titelgürtel ist nun wirklich Faulheit seitens der Entwickler. Zudem übertreibt 2K es mal wieder mit dem DLC-Wahnsinn. Megastar Shinsuke Nakamura ist vorerst nämlich nur für Käufer der NXT-Collector's Edition spielbar. Erst später wird er für alle Zocker he­runterladbar sein. Unschön: Selbst Käufer des Season-Passes müssen dafür noch mal extra löhnen. Sämtliche Download-Inhalte von WWE 2K17 haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Wo wir gerade bei Frechheiten sind: Der beliebte Showcase-Modus wurde ersatzlos gestrichen. Statt dort die Legenden, Championships und Arenen freizuschalten, kauft ihr diese nun mit Virtual Credits, die ihr durch gute Matches verdient. Jeder Kampf wird jetzt nämlich innerhalb des Wrestling-typischen 5-Sterne-Ratings bewertet.

Universal Champion

Für Karriere- und Universum-Modus wurde die neue Promo-Engine eingeführt. Das Feature ist durchaus nett, allerdings nicht vertont. Quelle: PC Games Doch genug gemeckert. WWE 2K17 ist nämlich trotz gewisser Frech- und Faulheiten ein richtig gutes Spiel, bei dem in diesem Jahr viel Fan-Service drinsteckt. Vor allem der beliebte Universum-Modus wurde endlich mal überarbeitet und setzt nicht mehr so viele Nonsens-Matches an. Zudem lassen sich Shows, Superstars und Titelträger sowie die Fehden nun viel einfacher bearbeiten. Zudem werden die Shows nun wie im TV präsentiert. Vor jeder RAW-, Smackdown- oder NXT-Ausgabe spielt das typische Intro.

Das gelungenste Feature ist aber wohl die neue Promo-Engine. Um Rivalitäten weiterzuführen, dürft ihr nämlich nun in den Ring steigen und eurem Gegner auch verbal aufs Fressbrett hauen. Innerhalb eines Zeitlimits sucht ihr Antwortmöglichkeiten aus. Je nachdem, wie diese beim Publkum ankommen, fällt eure Promo-Bewertung aus.Die neuen Promos kommen auch im Karrieremodus zum Einsatz, der jedoch genauso aufgebaut ist wie im letzten Jahr. Lediglich die Möglichkeiten, NXT zu überspringen und zum Paul-Heyman-Guy zu werden, sind neu.

Blick hinter die Kulissen

Nach einigen Jahren Abstinenz sind nun wieder die beliebten Backstage Brawls dabei. Zudem darf man sich nun sogar durch die Zuschauerreihen prügeln. Quelle: PC Games Die Matches steuern sich nun etwas dynamischer, da den Athleten neue Animationen spendiert wurden. Außerdem wurde das Zielsystem für Multi-Men-Matches überarbeitet und neue Mini-Spiele bei Leiter-Matches nehmen weniger Tempo raus als zuvor. Schön ist vor allem, dass die Backstage-Brawls wieder dabei sind. Ihr dürft euch hinter den Kulissen prügeln und dabei sogar mehrere Räume betreten oder gar Renee Young bei einem Interview stören. Selbst in der Halle darf man nun über die Absperrung brawlen und seinen Gegner bis zur Rampe vermöbeln oder gar dort runterschmeißen.

Spielerisch macht WWE 2K17 einen Schritt nach vorne. Nur das Konter-System nervt nach wie vor. Das Zeitfenster zum Kontern ist jetzt sogar noch kürzer und die Konter-Anzeige noch ungenauer. Das sorgt zuweilen für Frust und sollte dringend gepatcht werden.





WWE 2K17 (PS4) Spielspaß 75 %

WWE 2K17 (XBO) Spielspaß 75 %

Pro & Contra Verbesserter Universum-Modus Dynamisches Gameplay Backstage- und Publikumsprügeleien Kleine, feine Gameplay-Verbesserungen Freche DLCs, nicht ganz aktuelles Roster Schnarchiger Karrieremodus Fehlender Showcase-Modus Dieses verdammte Konter-System Weitere Pros & Cons ...

Fazit Spielerisch stark, technisch mäßig. Eine sehr ordentliche Keilerei.