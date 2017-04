Das zocken die WWE Superstars: ​Daniel Bryan, Seth Rollins und Dean Ambrose im Video-Interview

PCG-Redakteur Chris besuchte letzte Woche in Orlando nicht nur Wrestlemania 33, NXT Takeover: Orlando, die Hall of Fame-Zeremonie und RAW after Mania, nein, er arbeitete tatsächlich auch ein wenig, wie man an seinem Reisebericht erkennen kann. Zudem zerrte der Wrestling-begeisterte Redi noch einige WWE Superstars vor die Kamera und fragte sie sowohl nach ihren Wunschgegnern als auch nach ihren Lieblingsspielen, die sie in ihrer Freizeit zocken.

Obwohl Austin Aries zugibt, dass er Chris im Handumdrehen zusammenfalten könnte und Dean Ambrose viel Freude daran hat, zu erzählen, wie er seinen Gegnern gerne die Finger bricht, entwickelt sich ein lockerer Plausch, bei dem wir erfahren, welcher WWE Superstar gerne FIFA zockt oder wer mitten in der Wüste lebt. Zudem wird endlich die Frage geklärt, welches Spiel besser ist: Zelda: Breath of the Wild, Horizon: Zero Dawn oder Mass Effect: Andromeda.