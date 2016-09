Lange hat es gedauert, doch nun ließ 2K Games endlich die Katze aus dem Sack und kündigte die Inhalte des Season Pass an, der für 29,99 Euro erworben werden kann. Neben Move- und Wrestler-Paketen wird es auch einen Showcase-Modus mit klassischen Matches aus der WWE- und WCW-Geschichte geben.

2K Games kündigten die Season-pass-Inhalte von WWE 2K17 an. Quelle: 2K Games

Der Season Pass beinhaltet:

Beschleuniger:

Sofortiger Zugriff auf alle Inhalte des Hauptspiels sowie Änderungen an den Bewertungen und Fähigkeiten der spielbaren Kämpfer sind möglich. (Einzelpreis: 4,99 Euro)

Zukunftsstars-Pack:

Download der spielbaren Superstars Austin Aries, Tye Dillinger, Mojo Rawley, Luke Gallows und Karl Anderson (Einzelpreis: 8,99 Euro)

Hall-of-Fame-Showcase:

Der Showcase beinhaltet die Matches

Michael Hayes & Buddy Roberts vs. Kerry & Kevin von Erich

Cactus Jack & Diamond Dallas Page vs. Michael Hayes & Jimmy Garvin

Sting vs. Ric Flair

Sting vs. Bret Hart

Jaqueline vs. Ivory

Big Boss Man (mit Albert) vs. The Big Show

Traum-Match: Papa Shango vs. The Godfather

Die Matches aus der WWE-, WCW- und WCCW-Geschichte werden dabei originalgetreu präsentiert und durch Siege in den Matches lassen sich die jeweiligen Arenen und Wrestler freischalten. (Einzelpreis: 9,99 Euro)

Legenden-Pack:

Download der spielbaren Wrestling-Legenden Brutus "The Barber" Beefcake, Greg "The Hammer" Valentine, Sycho Sid, Tatanka und Eddie Guerrero (Einzelpreis: 8,99 Euro)

Neue-Moves-Pack:

Dutzende neue Aktionen werden dem Spiel hinzugefügt. Unter anderem der TJP Clutch und der Swingout Neckbreaker.

Zusätzlich zu den Season-Pass-Inhalten bietet WWE 2K17 auch noch weitere DLCs, die ihr einzeln erwerben müsst.

Mein-Spieler-Kickstart:

Im Karriere-Modus lassen sich sofort sämtliche Kleidungsstücke freischalten und die Eigenschaften des erstellten Wrestlers verbessern. (Preis: 9,99 Euro)

NXT-Enhancement-Pack:

Die sonst nur in der NXT Collector's Edition erhältlichen NXT-Superstars Apollo Crews, Nia Jax und Shinsuke Nakamura werden freigeschaltet. Außerdem bekommt man im Karriere-Modus bei NXT 50 Prozent mehr Punkte. (Preis: 9,99 Euro)

Sämtliche DLCs sollen zwischen Ende 2016 und Frühjahr 2017 erscheinen. Was wir vom Spiel selbst halten, erfahrt ihr in unserer WWE 2K17 Vorschau. Der Wrestling-Titel von 2K Games erscheint am 11. Oktober für PS4, Xbox One, PS3 und Xbox 360. Eine PC-Version ist bereits angekündigt, der Erscheinungstermin jedoch noch nicht bekannt.