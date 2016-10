WWE 2K16: Spieler erstellen kuriose Prominente als Wrestler

Wrestling-Fans freuen sich momentan sehr auf den Release des kommenden Sportspiels WWE 2K17. Um die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, hat sich die Website Kotaku die kuriosesten von den Spielern erstellten Charaktere des Vorgängers WWE 2K16 angeschaut, unter denen sich auch Promis befinden.

Um die Spielfiguren den Originalen so ähnlich wie möglich zu machen, haben Fans teilweise viele Stunden mit dem Charakter-Editor verbracht. Unter den Werken befinden sich beispielsweise Politiker wie der ehemalige britische Premierminister David Cameron oder US-Präsident Barack Obama. Natürlich darf auch der aktuelle Präsidentschaftskandidat Donald Trump nicht fehlen, den manche bestimmt besonders gerne im Ring als Gegner auswählen.

Von einigen Personen wurden sogar monsterhafte Versionen entwickelt wie etwa von Hillary Clinton und ebenfalls Donald Trump. Monster ohne jeden Bezug zu Promis gibt es ebenso, darunter gruselige Clowns und andere Kreaturen, die aus Albträumen entsprungen zu sein scheinen und aktuell gut zu Halloween passen. Hollywood-Größen wie Nicolas Cage gehören ebenfalls mit zu den von Fans erstellten Figuren, genau wie Mr. Bean und eine Nicolas-Cage-Version von Oger Shrek. Micky Maus, Trollface, die Minions sowie viele weitere Figuren könnt ihr ebenso finden.

All dies macht schon richtig Lust auf WWE 2K17. Man darf gespannt darauf sein, was sich die Fans bei diesem Spiel für Figuren ausdenken. Das Spiel erscheint am 11. Oktober für PC, Xbox 360 und Xbox One sowie Playstation 3 und Playstation 4.

Quelle: Kotaku