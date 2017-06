Voxel Tycoon: Wirtschaftssimulation mit veränderbarer Spielwelt angekündigt

Was bleibt bei so gut wie allen Wirtschaftssimulationen und Transportspielen gleich? Die Spielwelt. Doch Voxel Tycoon will das ändern.

Das interessante Strategiespiel befindet sich aktuell in einer Greenlight-Kampagne, sodass es über Steam veröffentlicht werden kann. Die Entwickler erklären, dass ihr die Rolle des Leiters eines Transportunternehmens übernehmt. Mit Zügen beliefert ihr die ganze Spielwelt mit Waren. Dazu errichtet ihr Gleise von Stadt zu Stadt und nutzt Dutzende an Lokomotiven.

Zudem baut ihr Rohstoffe ab, errichtet Fabriken und stellt selbst Waren her, die ihr an andere Städte liefert. Auch neue Technologien müssen erforscht werden. Die Spielwelt besteht aus Voxeln und lässt sich dadurch auch verändern, was Terraforming ermöglicht. Außerdem können Unfälle wie Explosionen die Landschaft verändern, worauf ihr dann taktisch reagieren und beispielsweise die Transportwege umgestalten müsst. Über einen Multiplayer-Modus tretet ihr gegen andere Spieler an.

Die Entwickler planen, noch in diesem Jahr eine Alpha-Version von Voxel Tycoon zu veröffentlichen.

