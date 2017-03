Die Remaster-Version des Adventure-Klassikers Vollgas - Full Throttle nähert sich mit großen Schritten der Veröffentlichung.

Das Entwicklerstudio Double Fine gab nun endlich bekannt, wann ihr die Abenteuer von Biker Ben wieder erleben und dieses Mal mit verbesserter Grafik und überarbeitetem Sound genießen dürft. Am 18. April ist es soweit. Dann könnt ihr das Adventure auf PC, der Playstation 4 oder der PS Vita erleben. Wer lieber die Originalgrafik sehen möchte, der darf genau wie bei Day of the Tentacle Remastered und der Neuauflage von Grim Fandango in einen Retro-Modus schalten. Dies soll wieder nahtlos geschehen.

In Vollgas - Full Throttle müsst ihr Ben, dem Anführer einer Biker-Gang, dabei helfen, seine Unschuld zu beweisen, denn er wird eines Mordes bezichtigt, den er gar nicht begangen hat. Ihr sollt den wahren Mörder überführen und zudem verhindern, dass die Motorradfabrik Corley Motors neu ausgerichtet wird.

Bei GOG könnt ihr das Spiel derzeit übrigens mit einem Rabatt von 20 Prozent vorbestellen.

Quelle: PCGamer