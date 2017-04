Full Throttle Remastered: Adventure-Neuauflage für PC, PS4 und PS Vita erschienen

Full Throttle Remastered ist seit dem gestrigen 18. April für PC, PS4 und PS Vita erhhältlich. Die Neuauflage des hierzulande auch unter dem alternativen Titel Vollgas bekannten Biker-Adventure kostet jeweils 14,99 Euro. Allerdings wird auf die bei GOG.com, im Humble Store und natürlich Steam erhältlichen PC-Version in den ersten Tagen ein Rabatt von immerhin 20 Prozent auf den Kaufpreis gewährt. PS4-User können sich im Gegenzug über ein dynamisches Konsolen-Design mit Tag-Nacht-Zyklus freuen, der sich nach der Systemuhr richtet.

Der ursprünglich 1995 erschienene LucasArts-Klassiker Full Throttle Remastered wurde von Double Fine Productions (Day of the Tentacle Remastered, Grim Fandango Remastered) fit für die Neuzeit gemacht. Einer Generalüberholung unterzogen wurde natürlich in erster Linie die Grafik. Das Originalspiel bot eine Auflösung von heutzutage lächerlich anmutenden 320x200 Bildpunkten. Full Throttle Remastered ist auf PC und PS4 Pro in 4K spielbar. Der Launch-Trailer zeigt, was sich ansonsten noch getan hat. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Full Throttle Remastered.