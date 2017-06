Visceral Games: Gerüchte um Star Wars-Spiel - Handlung & Protagonist

Die Seite Making Star Wars will frische Informationen zur Handlung des mysteriösen "Star Wars"-Spiels aus dem Hause Visceral Games in Erfahrung gebracht haben. Die Story soll demnach sehr komplex ausfallen, sich auf Filmniveau bewegen und zwischen den Episoden Eine neue Hoffnung und Das Imperium schlägt zurück angesiedelt sein.

Zahlreiche alte Bekannte



Der Schauspieler Todd Stashwick, der etwa in der TV-Serie 12 Monkeys mitgespielt hat, soll den Protagonisten des Spiels verkörpern. Dieser wird "Dodger" genannt, weil es ihm gelang, der militärischen Einziehung durch das Imperium zu entgehen, wodurch er allerdings als Gesuchter in der kriminellen Unterwelt landete. Dort soll er gelernt haben, charmant und schnell zu reden. Als allerdings sein Heimatplanet Alderaan zerstört wird, landet er zusätzlich auf der imperialen Fahndungsliste gesuchter Überlebender.

Als die Rebellen den imperialen Todesstern in die Luft jagen, fokussiert das Imperium seine Vergeltungsschläge auf das "Outer Rim"-Territorium, was die Unterwelt der Galaxie und damit das Leben Dodgers ordentlich aufwirbelt. Freunde wenden sich plötzlich gegeneinander und Kriminelle sind bereit, als Helden der Rebellion zu dienen.

Dodger gerät nun in die Handlung des Spiels, als er die Gelegenheit erhält, für Jabba den Hutten zu arbeiten. Die Belohnung soll ihm die Möglichkeit geben, sich über korrupte Imperiale von der Lister der Alderaan-Überlebenden freizukaufen. Dodger stößt allerdings auf erschreckende Geheimnisse des Imperiums, die ihn zwingen, sich seiner Vergangenheit und der Zerstörung seiner Heimat zu stellen.

Mit Peitsche und Pistole



Der Spielprotagonist Dodger soll mit einer Art Mischung aus Greifhaken und Peitsche ausgestattet sein, die es ihm erlaubt, Feinde festzuhalten. Die Pistole in der anderen Hand soll dann den Rest erledigen. Diese beiden Waffen sollen in diversen Varianten auftauchen, möglicherweise später auch in Form von DLCs. Dodger und seine Crew sollen sich übrigens klar von bereits bekannten Charakteren der "Star Wars"-Universums abheben - wir schlüpfen hier also nicht bloß in den nächsten "Han Solo"-Abklatsch.

Wie immer handelt es sich hierbei um unbestätigte Informationen, die klar als Gerüchte zu werten sind. Für mehr rund um da Spiel aus dem Hause Visceral Games haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite zu Star Wars im Blick. Auf der E3 2017 wurde bewusst nichts vom Spiel präsentiert, weil man Star Wars: Battlefront 2 nicht die Schau stehlen wollte.

Quelle: Making Star Wars