Wanna Cry: Schadsoftware legt Honda-Werk lahm

Wie auch die Website engadget berichtet, hat Wanna Cry für einen größeren Vorfall gesorgt. Beim Automobilhersteller Honda sorgte die Schadsoftware am vergangenen Montag dafür, dass das Werk in Sayama (Japan) den Betrieb einstellen musste, da Wanna Cry auf einem der Computer entdeckt wurde und man vorsorglich die EDV abschaltete. Bei Wanna Cry handelt es sich um sogenannte Ransomware, bei der der PC unbrauchbar gemacht wird und Geld vom Nutzer des PCs verlangt wird, um ihn wieder nutzen zu können. Ransom ist das englische Wort für Lösegeld. Das perfide bei Wanna Cry ist, dass sich der Schädling auch selbstständig an andere PCs im Netzwerk verteilen kann.

Auf diese Art und Weise sorgte Wanna Cry im Mai für ein weltweites Chaos, da bei etlichen Firmen reihenweise PCs ausfielen. In England waren beispielsweise auch Krankenhäuser betroffen, was auch das Leben der Patienten in Gefahr brachte. Der Fall bei Honda zeigt, dass offenbar immer noch nicht alle Firmen Schutzmaßnahmen getroffen haben und zu lässig mit Updates umgehen. Denn da Wanna Cry eine Sicherheitslücke in Windows nutzte, hatte Microsoft eigentlich schon längst ein Update herausgebracht. Durch simple Maßnahmen hätte man also verhindern können, dass ein Produktionstag, der normalerweise etwa 1000 Neufahrzeuge hervorbringt, ausfällt.