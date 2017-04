Der Traum von der Virtual Reality - er gerät ins Stocken. Startups haben im 1. Quartal 2017 deutlich weniger Investoren angelockt als noch Anfang 2016. Damals hatten 29 Firmen eine Milliarde US-Dollar eingestrichen und in die Entwicklung neuer Technologien und Produkte in Verbindung mit Virtual (VR) und Augmented Reality (AR) gesteckt. Demgegenüber stehen dieses Jahr 26 Unternehmen, die von so wenigen Investoren wie das letzte Mal vor über einem Jahr gerade mal 200 Millionen Dollar erhielten.

Die Investitionssummen im Bereich Virtual Reality sind seit Anfang 2016 dramatisch gesunken. Quelle: Crunchbase.com Die Zahlen hat die Webseite Crunchbase zusammengetragen, dort sieht man den VR-Hype aktuell ins Leere laufen. Der Fairness halber erwähnt die Redaktion aber, dass die massive finanzielle Unterstützung im 1. Quartal 2016 zum Großteil darauf zurückzuführen ist, dass der VR-Entwickler Magic Leap alleine Investitionen von sagenhaften 800 Millionen Dollar auf sich vereinte. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben an einem Headset, das computergenerierte Bilder direkt in die Augen des Trägers projiziert und somit die Augmented Reality zur Wirklichkeit werden lassen könnte.

Crunchbase diagnostiziert davon unabhängig eine abwartende Haltung unter Investoren. Auch große Firmenübernahmen gab es seit dem legendären 2-Milliarden-Dollar-Deal zwischen Facebook und Oculus keine mehr. Was für Auswirkungen der Mangel an Startup-Investitionen auf die Spielebranche haben wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen.