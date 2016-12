Virtual Reality: VR soll nicht an Hardcore-Gamer verschwendet werden

Virtual Reality ist eine fantastische Technologie, die viele neue Möglichkeiten im Spielebereich eröffnet. Doch bisher haben es so gut wie keine Coregames auf den Markt geschafft. Dieser wird von vielen kleinen Casualspielen dominiert.

Laut Tommy Palm, CEO von Resolution Games, wird sich das in absehbarer Zeit auch nicht ändern und ist sogar gut so. Seiner Meinung nach ist es Verschwendung, wenn sich Spielestudios mit ihren Produkten nur an die Hardcore-Spieler richten würden. Denn VR sei eine sehr einfach zu nutzende und leicht zu verstehende Technologie. Selbst die 100-jährige Großmutter von Tommy Palm wusste sofort etwas damit anzufangen und hatte Spaß. Um die Technologie einem breiten Publikum zu eröffnen, müssten auch die Spiele dazu sehr einfach gehalten sein.

Er glaubt, das die sogenannten Coregamer sehr enttäuscht von VR sein werden. Denn sie würden so etwas wie ein Skyrim in VR erwarten, doch das würde zumindest jetzt zu Beginn nicht passieren. Diese Spielerschaft sei momentan einfach nicht wichtig genug, um die Technologie zu etablieren. Content muss intuitiv sein und jedem Spaß machen, nicht nur einer relativ kleinen Gruppe von Spielern.

Entwicklern müssten nun jede Menge VR-Apps entwickeln - und das nicht nur im Spielebreich - um die "Killer-App" zu finden. Die Software, die alle so begeistert, dass jeder sich ein VR-Headset kaufen will. Im Mobile-Bereich seien ebenfalls noch eine Menge Verbesserungen nötig, um VR dort zu etablieren. Beispielsweise wäre das Tracking der Kopfposition noch nicht möglich und das schränke die Möglichkeiten ein, was Spiele angeht. Doch all dies wird sich alles erst noch einspielen. Momentan stehen wir mit VR noch ganz am Anfang.

Quelle: Gamesindustry.biz