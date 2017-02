Virtual Reality: Prank zum Valentinstag - Freundin macht sich über ihren Partner lustig

Männer und ihre Liebe zu Computerspielen. Da kommt manchmal keine Frau gegen an. Wenn die Kerle dann noch ein Virtual-Reality-Headset geschenkt bekommen, dann können sie schon mal alles um sich herum vergessen. Selbst den Valentinstag, den die Freundin vielleicht gerne mit dem Liebsten verbracht hätte. Eine junge Frau nutzte das Abtauchen des Freundes in die virtuelle Realität aber für ein lustiges Prank-Video.

In diesem sieht man den Freund ein Rennspiel spielen. Er ist aufgrund des VR-Headsets total vertieft in das Spiel und bemerkt seine Freundin nicht. Diese singt und tanzt vor ihm, räkelt sich - doch er bekommt davon nichts mit. Sie bezieht die Songtexte der im Hintergrund gespielten Lieder auf ihren Freund und sein Computerspiel, während er nur an seinem Lenkrad schraubt und mit allen Sinnen mitten im Spiel steckt.



"Fröhlichen Valentinstag, Rowan", schreibt sie auf Facebook zum Video. "Hier ist dein Geschenk. An alle anderen: Das passiert, wenn ihr eurem Partner VR schenkt."

Quelle: Facebook