Der Rasenmähermann: VR-Serie in Planung

Der Rasenmähermann dürfte Kennern von Stephen Kings Werken bekannt sein. Die 1970 geschriebene Kurzgeschichte wurde auch 1992 mit für damalige Zeiten spektaktulären CGI-Effekten verfilmt.

Nun ist ein Remake geplant, allerdings in Serienform. Doch es soll keine herkömmliche Serie werden, wie man sie sonst aus dem TV kennt. Die Firma Jaunt plant, ein Erlebnis für Virtual-Reality-Geräte zu entwickeln. Allerdings verrät man bisher noch nicht, wie genau das funktionieren und ablaufen soll. Ob es sich dabei um eine TV-Serie handelt, bei der es zusätzlich ein VR-Erlebnis gibt oder ist es eine Serie, die rein im VR-Bereich zu sehen sein wird?

Die Geschichte soll sich wieder an der Film-Vorlange orientieren. Der Wissenschaftler Dr. Lawrence Angelo verhilft durch seine Experimente im Cyberspace dem geistig zurückgebliebenen Jobe zu mehr Intelligenz. Doch das Experiment gerät außer Kontrolle und Jobe mutiert zu einem Monster, das im Cyberspace lebt.

Neben dem Rasenmähermann will Jaunt noch weitere VR-Serien entwickeln, darunter Miss Gloria, Luna, The Enlightened Ones und die Comedy-Serie Bad Trip.

Quelle: TechRadar