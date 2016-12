Virtual Reality: Laut Dean Hall verdient man mit VR-Spielen kein Geld

Dean Hall kennt sich mit Virtual-Reality-Spielen aus. Der Erfinder des Zombie-Survival-Spiels DayZ entwickelte mit seinem eigenen Studio RocketWerkz das VR-Spiel Out of Ammo und arbeitet momentan am Nachfolger Out of Ammo: Death Drive to Italica.

Nun reagierte er auf einige Kritik, die von Seiten der Spieler kommt. Diese sind genervt, weil immer mehr Entwicklerstudios Exklusivdeals eingehen, um ihre VR-Spiele entweder nur für HTCs Vive oder Oculus Rift zu veröffentlichen. Hall erklärt, dass Entwickler überhaupt keine andere Möglichkeit mehr haben. Out of Ammo war alles andere als erfolgreich. Zwar verkaufte sich das Spiel gut, doch am Ende blieb für die Entwickler so gut wie kein Profit übrig. Und es sei höchst unwahrscheinlich, dass sich dies jemals ändern werde.

Im Bereich der VR-Spiele könne man einfach kein Geld verdienen. Damit spielt er nicht darauf an, reich zu werden und dass sich die Entwickler Ferraris kaufen können. Er meint rein das Geld, das nötig ist, um die Gehälter der Mitarbeiter bezahlen zu können. Die Studios würden das Geld von HTC/Valve oder Oculus VR/Facebook nehmen, weil sie sonst die Rechnungen nicht mehr bezahlen könnten.

Dean Hall meint, dass er nach Out of Ammo: Death Drive to Italica wohl keine neuen VR-Spiele mehr entwickeln wird. Es würde sich finanziell einfach nicht lohnen. Auch die Entwickler hätten keine Lust mehr auf diesen Bereich. Ohne Subventionen würde es einfach keinen Sinn machen, VR-Spiele zu entwickeln. Aus diesem Grund werden die meisten Virtual-Reality-Spiele noch lange nur Minispiele bleiben, was zu weiterer Kritik führen wird, weil Spieler natürlich mehr Content sehen wollen. Das sei die harte Warheit über den VR-Spiele-Markt.

Quelle: Eurogamer