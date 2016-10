Virtual Reality: Arzt warnt vor Langzeitschäden am Auge

Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Kopfschmerzen... die Liste der Beschwerden, die manche Menschen im Umgang mit frühen Virtual-Reality-Technologien mitunter vorzuweisen haben, ist nicht gerade kurz - nun könnte langfristig ein weiteres Gesundheitsrisiko dazukommen. Im Gespräch mit The Mirror hat der Londoner Augenchirurg Dr. David Allamby vor potentiellen Augenschäden gerade für heranwachsende Menschen im vermehrten Umgang mit den Headsets gewarnt. Ein nicht zu unterschätzender Punkt sei Kurzsichtigkeit: Der Mangel an natürlichem Sonnenlicht in der virtuellen Realität führe zu einer Negativbeeinträchtigung des natürlichen Augenwachstums und könne auf Dauer Kurzsichtigkeit fördern, so Dr. Allamby. Ferner werde durch die Nutzung von Virtual-Reality-Brillen der natürliche Blick und Augenfokus in die Ferne unterbunden - eine zusätzliche Ursache für Kurzsichtigkeit.

Ein weiteres Problem, das bei der Benutzung von VR-Brillen auftreten könne, ist eine Trockenheit der Augen. Wie Dr. Allamby berichtet, klagen Nutzer von VR-Spielen offenbar vermehrt über trockene Augen - dies sei der Fall, weil Menschen in der virtuellen Realität und insbesondere stressvollen Situationen schlicht weniger blinzeln, als sie das normalerweise tun würden. Ein trockenes Auge könne über einen gewissen Zeitraum zu extremen Schmerzen führen, so der Augenexperte. Zusätzlich, zu potentiellen Langzeitschäden bei Benutzung von VR-Brillen, kommt nach ersten Erfahrungen die Tatsache, dass einige Menschen bei Benutzung der neuartigen Technik offenbar mit Übelkeit zu kämpfen haben - dies hatte erst vor wenigen Monaten die E3 2016 gezeigt, im Rahmen derer nicht wenige Journalisten von unschönen Anspielsessions mit Resident Evil 7 geklagt hatten.

Quelle: Mirror