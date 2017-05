Nvidia arbeitet derzeit an neuen Displays, die eine besonders hohe Bildwiederfrequenz bei gleichzeitig niedriger Reaktionszeit ermöglichen. Dies berichtet auch RoadToVRr.com, einige eher wissenschaftlich aufbereitete Details hat auch IEEE (ein Verbund von Ingenieuren mit Schwerpunkt Elektrotechnik) veröffentlicht. Demnach hat Nvidia als Ergebnis der bisherigen Forschungsarbeiten ein Display vorgestellt, das als Bildwiederholfrequenz bis zu 16.000 Hertz bietet. Zum Vergleich: normale Monitore bieten 60 Hertz, im Gamingbereich sind 144 Hertz üblich, das Maximum liegt derzeit bei 240 Hertz. Virtual Reality-Brillen wie Oculus Rift liefern 90 Hertz. Nvidia arbeitet bezüglich dieser Display-Technologien mit der UNC-Chapel Hill (University of Carolina at Chapel Hill) sowie dem Unternehmen InnerOptic Technology zusammen. Die Reaktionszeit des Displays, also die Dauer, bis ein Pixel seine Farbe verändert hat, beträgt nur 0,08 Millisekunden. Bei einem gängigen Monitor gilt eine ganze Millisekunde bereits als ein sehr guter Wert.

Für Augmented Reality ist ein gutes Display hilfreich Quelle: Games Aktuell Doch wozu arbeitet Nvidia an solchen Displays? Die Erklärung ist einfach. Denn für ein möglichst einwandfreies Erlebnis von Virtual Reality sind hohe Bildwiederholfrequenzen und eine kurze Reaktionszeit des Displays wichtig. Das auf dem Display gezeigte Bild sollte möglichst ohne Verzögerung und unmittelbar zur Kopfbewegung des Nutzers passend auf dem Display erscheinen, hinzu kommt der geringe Abstand der Augen zum Display, wodurch kleine Verzögerungen noch stärker auffallen. Mit zu niedrigen Bildwiederholwerten und einer zu hohen Reaktionszeit entstünde ein leicht träges Bildgefühl, welches im besten Falle nur stört, im schlechtesten Falle aber zu Übelkeit führt. Bei Augmented Reality sind diese Features noch wichtiger. Denn hier werden ja über eine transparente Brille computergenierte Gegenstände in die reale Umgebung integriert, und eine zu hohe Diskrepanz zwischen der sichtbaren Realität und den computergenerierten Objekten würde als besonders störend empfunden werden. Für ein optimales Erlebnis ist zwar auch ein hoher FPS-Wert seitens der Quelle hilfreich, also die Bilder pro Sekunde, die ein Computer liefern kann. Aber auch bei nur 60 Bildern pro Sekunde kann sich durch ein extrem schnelles Display das Gefühl bei der Nutzung von Virtual oder Augmented Reality deutlich verbessern.