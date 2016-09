Vor einigen Jahren vielleicht noch Zukunftsmusik und ein Hirngespinst von Visionären, Sci-Fi-Autoren und Technik-Nerds, nun greifbare Realität: ein Ganzkörperanzug mit dem Namen "Testlasuit", der haptisches Feedback beim Spielen erzeugt und so beispielsweise Schüsse oder Schläge am eigenen Körper fühlen lässt. Doch nicht nur das - anhand eines Produktvideos soll der Hi-Tech-Anzug in der Lage sein, verschiedene Umweltbedingungen zu simulieren, so beispielsweise Kälte, Wind, oder Wärme.

Der Teslasuit wird vom Unternehmen "Techstars" entwickelt und befindet sich derzeit in der experimentellen Phase - eine Version für Endverbraucher gibt es bis dato noch nicht zu bestellen oder zu kaufen. Dafür stellt Max Kelly, der Managing Director des britischen Unternehmens mit Hauptsitz in London, das innovative Stück Peripherie in einem Video vor. Laut ihm wäre der Teslasuit perfekt für Videospieler, doch andere Einsatzbereiche kann er sich ebenso vorstellen.



Der Testlasuit wird für den Einsatz in Virtueller Realität entwickelt und im Video in Kombination mit einer Oculus Rift präsentiert. Die Frage, mit welchen VR-Geräten er kompatibel sein wird, beantwortet das Werbevideo ebenso: mit allen existierenden VR-Geräten und auch mit Konsolen, wie PS4 und Xbox One. Wann eine Version für Endverbraucher erscheinen soll, wird allerdings nicht angegeben. Die Tesla Studios hoffen laut dem Clip auf einen Release im Laufe des nächsten Jahres, also 2017. Auch über einen möglichen Preis liegen aktuell keinerlei Informationen vor.

Was haltet ihr vom Teslasuit? Würdet ihr euch so einen besorgen, um die Immersion von Videospielen zu verstärken? Nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Artikels und lasst die Community und uns an euren Eindrücken und Meinungen teilhaben! Mehr über das spannende Thema Virtuelle Realität findet ihr auf unserer entsprechenden und umfangreichen Themenseite.