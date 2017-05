Virtual Reality wird so bedeutend wie das Internet, sagt Unity-CEO Riccitiello

Anfang dieser Woche fand in Los Angeles die Vision Summit 2017 statt, bei der sich alles um das Thema Virtual Reality und Augmented Reality dreht. In der Eröffnungsrede am vergangenen Montag sprach Unity-CEO John Riccitiello dabei über seine persönlichen Einschätzungen für die Zukunft von VR. So glaubt der Entwickler an einen großen Erfolg der neuen Technologie und kann sich vorstellen, dass Virtual Reality einen ähnlichen Einfluss wie das Internet haben wird.

Laut GamesIndustry gibt Riccitiello drei Voraussetzungen an, die für die Verbreitung von VR notwendig sind. Demnach muss der Preis für die Kombination aus PC und VR-Brille unter einen Gesamtbetrag von 1.000 US-Dollar sinken. Außerdem sei Mobilität ein großes Thema - die VR-Geräte müssen vom Nutzer ohne Kabel getragen werden können. Schließlich gehört auch die Verbesserung der gebotenen Inhalte zu den wichtigen Faktoren für Riccitiello. Hier erwartet der Unity-Entwickler in den kommenden 12 bis 24 Monaten eine deutliche Qualitätssteigerung. Alleine im ersten Jahr konnten die VR-Branche einen Gesamtumsatz in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar erzielen. Zuvor schätzten Analysten den Umsatz mit 5 Milliarden US-Dollar zwar deutlich höher ein, doch laut Riccitiello sei auch der 2,5 Mio.-Start ein großartiger Beginn für Virtual Reality.

Quelle: GamesIndustry