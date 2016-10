Die Virtual Reality bietet viele neue Möglichkeiten - aber auch die ein oder andere zusätzliche Gefahr. Vor allem, so scheint es, für Frauen. Sexuelle Belästigung ist offenbar ein immer größeres Problem, wenn weibliche Spieler in virtuelle 3D-Welten abtauchen. So berichtete die 30-jährige Jordan Belamire der Webseite CNN Money, dass ein anderer Spieler ihrem Avatar im Bogen-Spiel QuiVr ungefragt an die Brüste gefasst habe. Belamire, die im echten Leben bereits zwei Mal Opfer sexueller Übergriffe war (einmal davon "in einem Starbucks am hellichten Tag"), zieht einen Vergleich zwischen realer und virtueller Belästigung aus der Ego-Perspektive. "Der Schock und Ekel, den ich [in QuiVr, Anm. d. Red.] verspürte, war nicht weit davon entfernt."

Der Täter, ein anderer Spieler namens BigBro442, hatte Belamires Geschlecht durch ihre per Mikrofon übertragene Stimme in Erfahrung gebracht - als die Frau "Stop!" rief, begann BigBro442 damit, ihr im Spiel hinterherzulaufen. " Er machte Grapsch- und Zwick-Bewegungen nahe meiner Brust. Dann fing er sogar damit an, mir mit seiner Hand in den Schritt zu fassen und zu reiben." Belamire redete über ihre Erfahrung auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, war jedoch von der überwältigend negativen Reaktion der Internetgemeinde und den folgenden Hassbotschaften so sehr geschockt, dass sie ihr Twitter-Konto kurz darauf deaktivierte. So hätten viele Kommentatoren gefragt "wie jemand in der Virtuel Reality auf irgendeine Weise vergewaltigt werden könne. Hier heult offenbar jemand herum nur um zu weinen."

Doch QuiVr-Entwickler Blueteak hat reagiert. In einem Blog-Beitrag erklären die beiden Firmengründer Aaron Stanton und Jonathan Schenker ihr Verständnis für Opfer von virtueller Belästigung und wie sie derartige Angriffe fortan im Spiel unterbinden wollen. Demnach werden seit dem jüngsten Update Spieler ausgeblendet, die versuchen, den Avatar eines anderen zu berühren. Zudem erhalten alle Spieler die Möglichkeit, ähnlich wie in den Star Wars-Kinofilmen eine Art unsichtbares Kraftfeld vor sich aufzubauen, mit denen sie Angreifer wegschieben und nahe Spieler aus dem Sichtfeld verschwinden lassen können.

Jordan Belamire ist kein Einzelfall. So berichtete bei Zeit Online die Wirtschaftsjournalistin Eva Wolfangel unlängst darüber, wie sie in der Virtual-Reality-Plattform AltspaceVR begrapscht wurde - etwas, das laut Wolfangels Recherchen bereits öfter vorgekommen sei. Auch hier haben die Entwickler reagiert und das System hinter den virtuellen Chat-Räumen geändert. Dadurch können Teilnehmer nun Avatare ausschließen, die sich unsittlich verhalten. Bereits im März teilte eine VR-Nutzerin ihr Erlebnis mit sexueller Belästigung auf der Seite brokenjoysticks.net. Von Einzelfällen oder falscher Aufregung zu sprechen, scheint also ungebracht: Angriffe auf Frauen in virtuellen Räumen sind ein ernst zu nehmendes Problem.

Ein Strafbestand besteht bei der virtuellen Vergewaltigung des aus der Ego-Perspektive besonders intensiv wahrgenommenen Avatars freilich nicht. So äußert sich der IT-Fachanwalt Thomas Stadler im Artikel der Zeit folgendermaßen: "Die virtuelle Vergewaltigung ist meines Erachtens nicht als Sexualstraftat strafbar, weil es an einem tatsächlichen Geschehen, also sexuellen Handlungen fehlt." Täter bewegen sich demnach in einer rechtlichen Grauzone; dass Opfer dabei dennoch zu Schaden kommen, ist jedoch nicht von der Hand zu weisen.

Quellen: Stern, Gamasutra