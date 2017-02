Koei Tecmo will beim Erleben virtueller Realitäten neue Schritte wagen. Aktuelle VR-Brillen sorgen ja lediglich dafür, dass die Spielegrafik vor den Augen des Spielers je nach Position und Kopfhaltung korrekt berechnet wird und man sich auf rein grafischer Basis und in Verbindung mit zur Situation passendem Surround Sound in eine andere Umgebung versetzt fühlt. Der Spieleentwickler Koei Tecmo mit Hauptsitz in Yokohama (Japan) plant nun allerdings eine Art Virtual Reality-Kabine, die alle menschlichen Sinne ansprechen soll, wie ShackNews berichtet.



In der Kabine namens VR Sense wird ein Stuhl vorhanden sein, in dem der Spieler Platz nimmt. Koei Tecmo will mit dem Stuhl für zum Spiel passende simulierte Bewegungen sorgen, auch der Tastsinn soll einbezogen werden. Zudem sollen in der Kabine durch Ventilatoren auch Windeffekte ermöglicht werden, selbst Hitze und Kälte sind Bestandteil des VR-Erlebnisses. Um allem noch die Krone aufzusetzen, sollen auch passende Gerüche gezielt erzeugt werden. Drei Spiele des japanischen Entwicklers sollen mit einer vollen Unterstützung der VR-Kabine ausgestattet werden: GI Jockey Sense, Horror Sense und Dynasty Warriors 9. Als Basis für die Kabine wird eine Playstation 4, Playstation Move und das Playstation VR-Headset dienen. Es liegt natürlich auf der Hand, dass eine solche Kabine eher in Spielhallen beheimatet sein und sich nicht massenhaft in privaten Haushalten etablieren wird.