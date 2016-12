Die Virtual-Reality-Brillen Oculus Rift, Playstation VR und HTC Vive erlauben Spielern das Abtauchen in fremde Welten - doch bei der Bewegung in diesen Szenarien schränkt der verfügbare Platz den eigenen Erkundungsdrang ein. Die chinesische Firma KatVR arbeitet als eines von mehreren Unternehmungen an Lösungen für dieses Problem; das neueste Gadget hört auf den Namen Kat Walk und hält den Spieler in einer Art Harnisch gefangen. Mit den Füßen schlüpft man in Spezialschuhe und tritt auf Bewegungssenoren in einer Mulde am Boden, wodurch sich die Spielfigur in der virtuellen Realität bewegt. Kostenpunkt: 9.000 US-Dollar.

Auf Kickstarter sammelte KatVR knapp 150.000 Dollar für sein teures Gadget ein. Quelle: KatVR Für den privaten Nutzen ist Kat Walk daher auch gar nicht vorgesehen, stattdessen verkauft KatVR erste Exemplare bereits an Arcade-Hallen im Reich der Mitte. Zuvor hatte KatVR im Rahmen einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne knapp 150.000 US-Dollar von Spendern eingesammelt. Erste Kat Walk-Tests sprechen von einem extrem hohen Immersionsgefühl, gerade für Ego-Shooter oder Spiele wie Skyrim sollen Kat Walk und ähnliche "Laufställe" perfekt geeignet sein.

Fraglich bleibt, ob sich Virtual Reality derart durchsetzen kann, dass derartige Gadgets auch hierzulande Verbreitung finden und nicht nur von einigen wenigen Enthusiasten mit unbegrenzten finanziellen Mitteln genutzt werden.

