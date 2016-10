Virtual Reality: ​John Carmack spricht über mangelnde Qualität

Im Rahmen der Oculus Connect, die vergangene Woche stattfand, äußerte sich Oculus VR-CTO John Carmack über den derzeitigen Stand von VR-Spielen und Hardware. Seiner Meinung nach reiche Innovation nicht aus, um erfolgreich am Markt bestehen zu können. Derzeitige Spiele seien qualitativ nicht hochwertig genug. Seine Kollegen und Mitbewerber forderte er auf, sich kritisch mit der Materie zu beschäftigen, um hochwertige Produkte entwickeln zu können. "Wir müssen härter mit uns selbst ins Gericht gehen". Wir tun nur das Nötigste und verlassen uns auf die neue Erfahrung, die sich einstellt, wenn Menschen etwas erleben, das sie nie zuvor erlebt haben. Aber wir müssen uns in Frage stellen. Können wir etwas bieten, das den gleichen, oder mehr Wert hat, als andere Erfahrungen, die nicht in der VR stattfinden?", so Carmack weiter.

So sollen unter anderem UI-Design, Sprachsteuerung und die allgemeine Qualität verbessert werden. "Es ist akzeptabel, wenn man sich hinsetzen würde und für eine Stunde spielt, doch [für VR] ist eine solche Bootzeit Gift. Lassen Sie uns einen Vergleich zu Smartphones ziehen. Würde Ihr Telefon jedes Mal 30 Sekunden benötigen, um entsperrt zu werden, würde man es deutlich seltener nutzen. Es gibt Apps, die ich spielen wollte, von denen ich dachte, dass sie großartig aussehen, die ich jedoch nicht weitergespielt habe, weil sie zu lange Ladezeiten hatten. Ich würde sagen, 20 Sekunden sollten das absolute Limit sein, wenn es um Ladezeiten geht. Und selbst dann, versuche ich die Leute dazu zu bringen, sie noch viel viel weiter zu drücken.", so Carmack weiter. Die gesamte Meldung und alle Zitate von Carmack zu VR lest ihr bei Gamesbusiness. Weitere Infos zum Thema VR findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.