Invisible Hours: Erster Trailer zum Mystery-VR-Spiel der Rime-Entwickler

Das spanische Spielestudio Tequila Works, dessen Entwickler am Abenteuerspiel Rime (Veröffentlichung Mai 2017) beteiligt waren, kündigt mit The Invisible Hours ein neues Rätselspiel an. Das Spiel findet in einer einsamen Villa statt und handelt von einem verzwickten Mord am berühmten Wissenschafler Nikola Tesla, in den sieben Personen mit unterschiedlichen Hintergründen und Absichten verwickelt sind. Ziel des Spiels ist es - ganz wie in einem Kriminalroman - dem Mörder auf die Schliche zu kommen und ihn (oder sie) zu überführen.

Dabei schlüpft der Spieler nicht in die Person eines achten Charakters, sondern hat die Möglichkeit, alle Charaktere im Spiel frei zu beobachten und stellt somit einen allwissenden, unsichtbaren Akteur dar. Die sieben Verdächtigen derweil bewegen sich innerhalb der Villa alle gleichzeitig, sodass der Spieler frei wählen kann, wessen Handlungen er beobachten und auswerten will.

The Invisible Hours ist speziell für die Virtual Reality-Technologie entwickelt worden und erscheint für HTC Vive, Oculus Rift und PlayStation VR. Das Erscheinungsdatum hat Tequila Works noch nicht angegeben. Ein Ankündigungstrailer mit ersten Spielszenen wurde aber bereits veröffentlicht:

Quellen: Tequila Works