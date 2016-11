Der US-amerikansiche Talkshow-Master Conan O'Brien hat die YouTube VR Labs in New York besucht und sich dort zum ersten Mal der Virtuellen Realität hingegeben. Mit einer HTC Vive probierte erlebte der ulkige Unterhalter einige VR-Programme und Spiele aus und erlebte so einige witzige Momente, die er mit seinem losen Mundwerk natürlich humorvoll kommentierte. So testete der Comedian die Demos zu Tilt Brush, Job Simulator und The Thrill of the Fight - VR Boxing.

"Du weißt es, oder? Es geht alles in die Richtung von Porno", behauptet der humorvolle Entertainer im Video und ist davon überzeugt, dass VR die Zukunft ist und unter anderem vielleicht zu "virtuellen Hochzeiten" und anderen kuriosen Umständen führen könnte. Pornografie soll O'Brian zufolge in der Zukunft der VR-Entwicklung ebenso eine wichtige Rolle einnehmen. Auch weitere lustige Thesen zu beispielsweise Marihuanakonsum entspringen der Fantasie des sichtlich begeisterten Anwenders.

VR-Impressionen durch neue Aufnahmetechnik

Das beeindruckende an diesem Video ist jedoch neben der humoristischen Einlage die Technik, mit der es aufgenommen wurde. Zunächst ist es eine Live-Aufnahme und zusätzlich wurde auf Tricks und Effekte verzichtet. Die Aufnahme fand vor einem Greenscreen statt und bediente sich einer Technologie, die "Mixed Reality" heißt. Diese erlaubt es den Produzenten, sowohl die virtuelle Welt, die der Träger der VR-Brille wahrnimmt, als auch seine Reaktionen darauf in der realen Welt gleichzeitig aufzufangen und dem Publikum zu zeigen. Einer der größten Probleme von VR bisher ist es, dem Zuschauer zu zeigen, wie es sich anfühlt, solch ein Spiel zu spielen, ohne dabei selber ein VR-Headset aufsetzen zu müssen. Videos wie dieses sind eine Möglichkeit das Problem auszuhebeln und beides gleichzeitig anschaulich abzubilden.



