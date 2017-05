Vom bis dato unbekannten Indie-Entwickler Paw Print Games erreicht uns heute die Ankündigung von Bloody Zombies. Hierbei handelt es sich um einen seitwärts scrollendes Prügelspiel. Die vier Protagonisten Teller, Rei, Mick und Eddie müssen ihre Heimatstadt London von Zombies befreien, was ein wenig an Ubisofts Zombi (U) erinnert, das bekanntlich ebenfalls in der britischen Metropole spielt. Bloody Zombies unterstützt Koop-Gameplay für, entsprechend der Charakterzahl, bis zu vier Spieler.

Diese können nicht nur ganz klassisch vor TV oder Monitor Platz nehmen. Bloody Zombies unterstützt auch die gängigsten Virtual-Reality-Headsets, also Oculus Rift, HTC Vive und Playstation VR. Der oder die VR-Spieler haben dabei - optional - einen anderen Blick auf das blutige Spielgeschehen, offenbar aus einer Art Beobachterperspektive. Erscheinen soll Bloody Zombies irgendwann im laufenden Jahr für PC, PS4 (Pro) und auch Xbox One, dort natürlich ohne VR-Support. Im Anschluss könnt ihr euch den ersten Gameplay-Trailer ansehen.