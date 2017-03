Vikings: Wolves of Midgard - Neuer Trailer stellt die Features vor

Von Publisher Kalypso Media erreicht uns heute ein weiterer Trailer zu Vikings: Wolves of Midgard. Darin werden einige der Features des kommenden Action-Rollenspiels vorgestellt, darunter der Koop-Modus für zwei Spieler. Vielleicht überzeugt euch das Vorhandensein desselben davon, eine Vorbestellung für Vikings: Wolves of Midgard abzugeben. Möglich ist das bereits seit einigen Wochen. Vikings: Wolves of Midgard erscheint am 24. März für PC, PS4 und Xbox One. Als Preorder-Boni winken unter anderem ein digitales Artbook und diverse kosmetische Ingame-Items.

Entwickelt wird Vikings: Wolves of Midgard bei Games Farm in der Slowakai. Aufgrund der durchaus derben Gewaltdarstellung hat die hierzulande für Alterseinstufungen zuständige USK eine Freigabe erst ab 18 Jahren erteilt. In Vikings: Wolves of Midgard verkörpert der Spieler einen mit göttlichen Kräften ausgestatteten Wikingerhäuptling. Als solcher muss er sich durch die mitunter bizarren Kreaturen des nordischen Mythologie schnetzeln, seine Ausrüstung verbessern und weitere für das Genre typische Dinge erledigen. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Vikings: Wolves of Midgard.