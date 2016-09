PC Spiele Vorschau: Auf diese Games dürft ihr euch im Oktober freuen

Der Oktober steht vor der Tür. In diesem Monat veröffentlichen viele Entwickler und Publisher die Games, welche das Weihnachtsgeschäft ankurbeln sollen.

Wir haben für euch ein Video zusammengestellt, in welchem wir euch die kommenden Blockbuster des Monats Oktober präsentieren. Dazu gehören viele interessante Spiele, wie Mafia 3, Gears of War 4, Battlefield 1, Titanfall 2, Civilization 6 und die Special Edition von The Elder Scrolls 5: Skyrim! Im Video erhaltet ihr kurze Einblicke in jedes Spiel.

Der Oktober ist damit ein Monat, in dem man sich entweder sehr viele Spiele zulegen kann oder, in dem man sich schweren Herzens für eines der hochkarätigen Games entscheiden muss - je nachdem, was der Geldbeutel sagt. Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, welches eure Favoriten sind und welche der Spiele ihr euch auf alle Fälle sofort kaufen wollt!