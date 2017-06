Speedruns: Webseite präsentiert Rekordvideos auf Knopfdruck

Die Welt der Speedruns ist groß, vielseitig und unübersichtlich und bringt quasi wöchentlich spannende Rekorde in Tausenden Spielen hervor. Wer sich auch nur im Ansatz für diese Subkultur interessiert, wird sie bereits gesehen haben, die Klassiker, in denen talentierte Spieler Titel wie Super Mario 64, Half-Life und The Legend of Zelda: Ocarina of Time in Rekordzeit schlagen. Warum dann eigentlich nicht mal zwischendurch auch einen Blick auf eher unbekannte, mitunter skurrile Spiele werfen?

Die Webseite Speedrun World Records hilft uns dabei, wie Kotaku berichtet. Die Seite ist äußerst simpel aufgebaut und bietet vordergründig einen großen, orangefarbenen Knopf. Betätigen wir diesen, präsentiert uns die Seite eine zufällig ausgewähltes Speedrun-Video von Anbietern wie Twitch oder Youtube - eine vortreffliche Art und Weise, einmal den Blick über den Tellerrand der eigenen Speedrun-Interessen zu richten und neue Perlen und Talente zu entdecken.

Das Jahr 2017 hat bereits etliche sehenswerte Speedruns hervorgebracht. So hatte ein Spieler den "Open World"-Klassiker Fallout 3 in nur 14 Minuten beendet, ein weiterer erreichte das Ende in Resident Evil 7 - Biohazard in knapp über 90 Minuten und wieder ein anderer Spieler erlangte in nur knapp 50 Stunden die 100 Prozent in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Im Puzzlespiel Portal erfand jemand gar eine völlig neue Speedrunning-Disziplin ohne Portale.

Via Kotaku