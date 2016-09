Konsolenspiele Vorschau: Diese Games erscheinen im Oktober

Man kann diese Zeit im Jahr nur lieben - das Weihnachtsgeschäft beginnt. Denn im Oktober bringen die meisten Publisher und Entwickler ihre neuen Blockbuster-Spiele in den Handel.

Auf welche ihr euch diesen Monat freuen dürft, dass verraten wir euch in unserem Video, in dem wir euch von jedem der interessanten Spiele einen Ausschnitt präsentieren. Im Video zeigen wir euch unter anderem Battlefield 1, Dark Souls: Ashes of Ariandel, Mafia 3 und Gears of War 4 sowie noch viele andere. So könnt ihr übersichtlich sehen, was für eure Playstation 4 und Xbox One in den nächsten Wochen erscheinen wird und euch eure Lieblingsspiele aussuchen, die ihr euch unbedingt kaufen wollt.

Wisst ihr schon, welche das sein werden? Dann lasst es uns wissen und teilt es uns in den Kommentaren mit.